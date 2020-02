Sterbende Mutter fiel auf Baby und erstickte es

Die 38-Jährige hatte einen tödlichen Herzinfarkt erlitten und war auf ihrem Baby zusammengebrochen, das unter ihr tragisch erstickte. Der Vater des Kindes hatte Nachtdienst und schlief im obersten Stockwerk. Er fand die beiden erst nach sechs Stunden leblos auf, so die Polizei.

This is heartbreaking. Police said 38-year-old Larinique Meadows had a heart-related medical incident and fell on top of 4-month-old Denari Meadows in a Tempe home. They were both found dead over the weekend. https://t.co/BubJRb9rHn