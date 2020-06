Tierquäler kleben Möwe mit Leim am Boden fest

Entsetzliche Tat in Norwegen: Unbekannte legten eine große Pfütze aus Leim aus und lockten eine Möwe mit Brot an. Das Tier musste stundenlang leiden und schließlich eingeschläftert werden.

Passanten entdeckten das entkräftete Tier in einer Fußgängerpassage im norwegischen Scortland - es lag bewegungsunfähig, aber noch lebendig in einer Pfütze aus Leim und klebte dort fest. Vor der Möwe klebte ein Stück Brot.

Stunden nachdem die Möwe in die klebrige Falle getreten war, erreichte der herbeigerufene Tierarzt den Tatort und versuchte, den Vogel zu retten. Doch die Möwe war mit Bauch und Flügeln so fest an den Boden geklebt, dass er sie keinen Zentimeter bewegen konnte.

Der Tierarzt versuchte, die Möwe zu befreien, doch die Lage war aussichtslos - das Tier musste eingeschläftert werden. Eine örtliche Tierschutzorganisation postete daraufhin ein Foto der Möwe auf Facebook und erstattete Anzeige gegen die unbekannten Tierquäler. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall.