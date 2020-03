"Kreative Schutzmasken" sind ein neuer viraler Trend auf Twitter. User posten die skurrilsten Schutzmaßnahmen, die sie in der Öffentlichkeit sehen. Darunter beispielsweise Personen mit Plasiksackerl und Plastikbehälter über dem Kopf – aber auch Skibrillen und Gasmasken werden "alternativ" zum Schutz vor dem Coronavirus eingesetzt.

Saw this guy in ski goggles the other day... pic.twitter.com/9wBCep34WG