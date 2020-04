Die Polizei geht von einer Familientragödie aus.

Gegen 4:40 Uhr wurden am Freitagmorgen im Landkreis Rosenheim, Bayern, die Einsatz- und Rettungskräfte zu einem Haus in Vogtareuth gerufen: In einem Haus wurden drei tote Menschen aufgefunden - zwei Kinder und ihre Mutter. Die Polizei geht von der Mutter selbst als Tatverdächtige aus. Nähere Umstände sind noch nicht bekannt.

Details folgen in Kürze.