In der Rankestraße in Berlin ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast – laut ersten Angaben gibt es rund 30 Verletzte.

In der westlichen Berliner Innenstadt ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Nach ersten Angaben der Polizei soll sich der Vorfall Mittwochfrüh nahe der Gedächtniskirche und dem Ku'damm ereignet haben. Der Fahrer des Renault-Kleinwagens wurde festgenommen. Mehrere schwer bewaffnete Polizeibeamte sind am Tatort, die Feuerwehr ist mit 60 Einsatzkräften vor Ort.