Blauer Diamant könnte bei Auktion rund 50 Millionen Dollar bringen

Der besonders seltene Stein aus Südafrika hat 15,10 Karat.

Ein blauer Diamant könnte bei einer Versteigerung nach Einschätzung des Auktionshauses Sotheby's fast 50 Millionen Dollar (etwa 44 Millionen Euro) einbringen. Der Diamant sei aus einem im April 2021 in Südafrika entdeckten Stein geschliffen worden und habe 15,10 Karat, teilte Sotheby's am Mittwoch in New York mit.

Solche Stücke seien sehr selten, nur fünf blaue Diamanten mit mehr als zehn Karat seien bisher weltweit versteigert worden. Der sogenannte "De Beers Cullinan Blue" solle im April in Hongkong zur Auktion kommen und werde wohl mehr als 48 Millionen Dollar bringen.