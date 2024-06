Cannabis verschluckt: 2-jähriges Mädchen tagelang im Koma

Das Mädchen wachte erst nach Tagen wieder auf, die Eltern wurden wegen Fahrlässigkeit zu Geldstrafen verurteilt.

Eine Zweijährige ist in Frankreich zeitweise ins Koma gefallen, nachdem sie von ihren Eltern in einem Plastik-Ei verstecktes Cannabis verschluckt hat. Für die Fahrlässigkeit wurden die Eltern in Pau in Südfrankreich zu Geldstrafen von 500 und 1.000 Euro verurteilt, wie die Zeitung "Le Parisien" am Dienstag unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft berichtete.

Das Mädchen war Ende Mai in der Garage auf das in der gelben Plastikverpackung eines Überraschungseis versteckte Cannabis gestoßen. Die Mutter hatte das schnell bemerkt und ein Cannabis-Stück aus dem Mund ihrer Tochter entfernt. Dennoch hatte das Kind von der Droge etwas verschluckt und wachte am kommenden Morgen nicht mehr auf. Das Mädchen lag mehrere Tage in einer Klinik im Koma, ehe es ihm wieder besser ging.