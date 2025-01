Deutscher in USA getötet - Justiz gibt mehr Details bekannt

Auch US-Grenzschutzbeamter bei Schusswechsel getötet

Im Fall des bei einem Schusswechsel in den USA nahe der Grenze zu Kanada getöteten Deutschen werden mehr Details bekannt. Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Vermont wirft der Begleiterin des Deutschen vor, bei einer Fahrzeugkontrolle am Montag das Feuer auf die Beamten eröffnet zu haben. Auch der Deutsche habe versucht, eine Waffe zu ziehen, hieß es. Bei dem anschließenden Schusswechsel wurden sowohl der Deutsche so wie ein Grenzschutzbeamter getötet.

Gegen die 21 Jahre mutmaßliche Schützin wird nun unter anderem wegen des Gebrauchs einer tödlichen Waffe bei einem Angriff auf einen US-Grenzschutzbeamten ermittelt.

Zeuge machte auf Deutschen und Begleiterin aufmerksam

Der Staatsanwaltschaft zufolge waren die 21-Jährige aus dem US-Bundesstaat Washington und der Deutsche den Strafverfolgungsbehörden bereits einige Tage zuvor aufgefallen. Ein Hotelangestellter habe seine Besorgnis darüber geäußert, dass beide taktische Kleidung und Schutzausrüstung trugen und zudem bewaffnet gewesen seien. Die Polizei habe die beiden schließlich observiert und dabei beobachtet, wie der Deutsche auf einem Supermarktplatz "nicht identifizierbare Gegenstände mit Aluminiumfolie umwickelte", so die Staatsanwaltschaft. Kurz darauf sei es zu der Fahrzeugkontrolle - wenige Kilometer von der kanadischen Grenze entfernt - gekommen, bei der beide bewaffnet gewesen seien.

Deutscher kommt aus Süddeutschland

Ein Sprecher des Freiburger Polizeipräsidiums teilte mit, dass der Deutsche aus dem Raum Freiburg stamme. Weitere Angaben machte er zunächst nicht. Die Zeitung "Toronto Star" berichtete unter Berufung auf die Bundespolizei FBI, dass im Auto der beiden ein Helm, Nachtsichtgeräte, Atemschutzgeräte, Funkgeräte und Munition gefunden worden seien. Die 21-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt, sie wird in einem Krankenhaus behandelt. Der "Boston Globe" berichtete, dass die Polizei versucht habe, mit dem Paar zu sprechen. Die beiden hätten behauptet, sie seien in der Gegend auf der Suche nach Immobilien, so die Zeitung. Es war unklar, in welchem Verhältnis der Deutsche und die 21-Jährige zueinander standen.