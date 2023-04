Frau (54) stirbt nach Po-Lifting in der Türkei

Jahrelang sparte die Britin Carol Keenan (†54), um sich die Schönheitsoperation leisten zu können – nun ist sie tot.

Im April 2022 flog Carol Keenan nach Istanbul – dort wollte sie sich einem "Brazilian Butt Lift" unterziehen lassen – einem äußerst gefährlichen Eingriff, bei dem der Po mit Eigenfett aufgespritzt wird. Außerdem sollte eine Bauchdeckenstraffung durchgeführt werden. Für die Reise hatte die Britin jahrelang gespart: Umgerechnet 8.000 kostete das Komplettpaket.

Die Schönheitsklinik bot Keenan gleich auch noch eine dritte Korrektur aufs Haus an. Die Britin nahm das Angebot an und ließ auch gleich noch eine Bauchmuskel-Reparatur durchführen. Drei OPs in so kurzer Zeit waren ihrem Körper jedoch scheinbar zu viel. Am Tag der Heimreise brach Carol Keenan vor dem Hotel zusammen und starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Ein Jahr nach dem Unglück wartet die Familie noch immer auf das Obduktionsergebnis. Woran die 54-Jährige genau starb, ist bis heute unklar.