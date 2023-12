Heißes Model hat seit drei Jahren keinen Sex

Die 37-jährige Schwedin Amber Johanssen versext Männer auf Instagram und OnlyFans. Nur im echten Leben fehlt ihr der Sex.

Es ist ein Aufruf, der in der Männerwelt nicht ungehört bleibt. Erotik-Model Amber Johansson will diese Weihnachten nicht mehr als Single verbringen. Die sexy Influencerin sprach im englischen "Mirror" über ihre Single-Leben und darüber, dass sie endlich auf den Richtigen hofft. "Einen Mann zu finden, steht dieses Jahr ganz oben auf meiner Weihnachtsliste“, hofft sie.

Auf Instagram hat sie mehr als eine halbe Million Follower, denen sie mit ihren heißen Postings den Kopf verdreht. Doch das reicht ihr jetzt nicht mehr. "Mir ist klar geworden, dass es so viele nette Männer gibt und ich habe es satt, Single und zölibatär zu sein. Einen Freund zu finden, wäre die perfekte Art, das Jahr 2024 zu beginnen. Es ist so lange her, dass ich die Ferien mit jemandem verbracht habe.“ Seitdem quillt ihr Posteingang mit Angeboten aus aller Welt über.

Amber Johanssen © Instagram ×

Kein Wunder, verspricht Amber ihrem zukünftigen Freund doch den Himmel auf Erden. Sie beschreibt sich als "Geber in jeder Hinsicht“ und verwöhnt ihren Liebsten gerne. "Vor allem im Schlafzimmer, und zu Weihnachten trage ich besonders sexy Dessous", macht das Model Männern den Mund wässrig. Die Liebes-Flaute wollen ihr aber nicht alle glauben. "Die Leute löchern mich mit Fragen zu meinem Liebesleben. Alle sagen mir, ich sollte mich verabreden, und sie können nicht verstehen, warum ich niemanden finde!“

So muss ihr Traummann sein

Wie der perfekt Mann für Amber sein soll, gibt sie auch preis. Er sollte fähig sein, eine Frau zu verwöhnen und wenn möglich Engländer sein. "Ich liebe britische Männer. Sie sind sehr aufmerksam und frech.“ Darüber hinaus sollte er kochen können, ein schönes Lächeln und einen starken Körper haben.

Amber Johanssen © Moezart ×

Ihre Sex-Flaute erklärt Amber Johansson mit ihren Job als Influencerin, der nicht jedem gefällt. Auch, dass sie 55.000 Euro im Monat auf OnlyFans & Co. verdient schrecke den einen oder anderen Mann ab, weil manche ihre Freizügigkeit als "peinlich" empfinden.

Nervös vor den nächsten Sex

Amber Johanssen © Instagram

Da Amber seit drei Jahren keinen Sex mehr hatte, wird sie "sehr nervös" sein, wenn es wieder so weit sein sollte. "Aber ich denke, es ist wie Fahrradfahren ... wenn man einmal drauf ist, kommt alles wieder zurück", grinst sie. Zuerst gilt es aber den Richtigen zu finden. "Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist ein Date" - vielleicht geht ihr Weihnachtswunsch ja in Erfüllung...