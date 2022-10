Klimaaktivisten kleben sich auf Pariser Auto-Messe an Sportwagen fest

Aktivisten der Klimaschutzbewegung 'Extinction Rebellion' haben sich auf der Auto-Messe Mondial de l'Auto in Paris an Luxus-Autos festgeklebt.

Wie auf Twitter-Videos der Gruppe 'Extinction Rebellion' zu sehen ist, haben sich Aktivisten der Bewegung bei der Pariser Automesse am Freitag an Sportwagen festgeklebt. Die Klimaaktivisten wollen damit gegen die "umweltschädliche Industrie" protestieren, die "versucht, ihr Image mit Hilfe 'grüner' Fahrzeuge reinzuwaschen, aber weiterhin das Privatauto als Transportmittel der Zukunft propagiert", so 'Extinction Rebellion'.

Les 11 rebelles qui ont mené cette action sont actuellement en garde en vue au commissariat du 15ème arrondissement. Alors que les criminels climatiques peuvent dormir sur leurs deux oreilles, ce sont les https://t.co/UR6UhdeZde d'alerte qui sont criminalisés.ées.???? https://t.co/lUeYtr8G8W — Extinction Rebellion France ???????? (@xrFrance) October 21, 2022

Sie forderte ein Ende der Werbung für den individuellen Besitz von Privatfahrzeugen und Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr. Nach Angaben der Gruppe wurden elf Menschen festgenommen.