Tote bei Anschlag auf Israel-Grenz-Checkpoint

An einem von Israel kontrollierten Grenzübergang zwischen Jordanien und dem besetzten Westjordanland ist es nach Angaben von Rettungskräften am Donnerstag zu einem Anschlag mit zwei Toten gekommen.

Der Angreifer kam laut der israelischen Armee in einem Lastwagen an, der humanitäre Hilfsgüter für den Gazastreifen transportierte. Er sei aus Jordanien mit dem Fahrzeug gekommen und habe das Feuer eröffnet, hieß es in einer Mitteilung. Sicherheitskräfte hätten ihn "ausgeschaltet".

Nach Angaben israelischer Rettungskräfte wurden zwei Männer getötet. Medienberichten zufolge schoss der Angreifer und setzte auch ein Messer ein. Vor einem Jahr waren bei dem Anschlag eines Jordaniers an demselben Grenzübergang drei israelische Mitarbeiter getötet worden.

Nach Angaben der Armee durchsuchten israelische Truppen am Donnerstag in der Folge die Umgebung und legten einen Belagerungsring um die palästinensische Stadt Jericho. Israel hatte 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert, wo heute mehr als 700.000 Siedler inmitten von rund drei Millionen Palästinensern leben. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.