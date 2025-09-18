Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Tote bei Anschlag auf Israel-Grenz-Checkpoint
© Getty

Westjordanland

Tote bei Anschlag auf Israel-Grenz-Checkpoint

18.09.25, 15:41
Teilen

An einem von Israel kontrollierten Grenzübergang zwischen Jordanien und dem besetzten Westjordanland ist es nach Angaben von Rettungskräften am Donnerstag zu einem Anschlag mit zwei Toten gekommen. 

Der Angreifer kam laut der israelischen Armee in einem Lastwagen an, der humanitäre Hilfsgüter für den Gazastreifen transportierte. Er sei aus Jordanien mit dem Fahrzeug gekommen und habe das Feuer eröffnet, hieß es in einer Mitteilung. Sicherheitskräfte hätten ihn "ausgeschaltet".

Nach Angaben israelischer Rettungskräfte wurden zwei Männer getötet. Medienberichten zufolge schoss der Angreifer und setzte auch ein Messer ein. Vor einem Jahr waren bei dem Anschlag eines Jordaniers an demselben Grenzübergang drei israelische Mitarbeiter getötet worden.

Nach Angaben der Armee durchsuchten israelische Truppen am Donnerstag in der Folge die Umgebung und legten einen Belagerungsring um die palästinensische Stadt Jericho. Israel hatte 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert, wo heute mehr als 700.000 Siedler inmitten von rund drei Millionen Palästinensern leben. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden