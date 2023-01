Toter und Verletzte bei Angriff in spanischer Kirche

LIVE-TICKER: 129 Tote bei IS-Terror in Paris Terror in Paris +++ 129 Tote +++ Mehrere Festnahmen in Belgien +++ Ein Täter soll registrierter Flüchtling sein +++ Sie planten Anschlag auf Länderspiel +++ ISIS bekennt sich zu Anschlägen +++ Hollande ruft Ausnahmezustand aus +++ Ganz Frankreich trauert +++ Verletzter Österreicher außer Lebensgefahr +++ oe24 berichtet LIVE