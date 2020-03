Eine 30-jährige Abgeordnete ist die neue Partnerin an der Seite von Italiens 83-jährigem Ex-Premier.

Der italienische Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat sich nach zehn Jahren Beziehung von seiner Lebensgefährtin Francesca Pascale getrennt. Die Trennung, von der das Klatschmagazin "Diva e Donna" am Mittwoch berichtete, wurde von der Forza Italia, der rechtskonservativen Partei des 83-jährigen Medienmoguls, per Presseaussendung bestätigt.

Zwischen Berlusconi und der 34-jährigen Pascale gebe es zwar nach wie vor "eine echte und tiefe Freundschaft", aber keine Lebenspartnerschaft mehr, hieß es. Das Magazin hatte Berlusconi an der Seite der 30-jährigen Forza-Italia-Abgeordneten Marta Fascina vor einem Luxusressort im Schweizerischen Bad Ragaz fotografiert. Schon seit Wochen lebt Fascina laut Medienberichten in Berlusconis Residenz in Arcore.

Berlusconi hatte sich 2009 von seiner zweiten Ehefrau Veronica Lario getrennt. Erst vor wenigen Wochen endete ein langjähriger Rechtsstreit mit Lario über millionenschwere Alimente. Italiens vierfacher Premier ist Präsident der rechtskonservativen Partei Forza Italia.