Iran ernennt Frau als Botschafterin für Dänemark

Die Islamische Republik Iran hat erneut eine Frau als Botschafterin ernannt.

Teheran. Afsaneh Nadipour wird zukünftig die Vertretung in Dänemark leiten, wie Massoumeh Ebtekar, Vizepräsidentin für Frauen und Familienangelegenheiten, bekannt gab. "Die Anwesenheit von Frauen als Diplomatin gilt als Chance für das Land (Iran)", schrieb Ebtekar am Dienstag auf Twitter.

Nadipour arbeitet bereits seit vielen Jahren im Außenministerium, war in der iranischen Botschaft in Tokio angestellt und zuletzt Sprecherin des Ministeriums.



Seit Beginn der Präsidentschaft Hassan Rouhanis im Jahr 2013 erhalten immer mehr Frauen im Iran die Chance, hohe Ämter zu bekleiden. Viele Frauen beklagen allerdings fehlende Gleichberechtigung in der von schiitischen Geistlichen geführten Islamischen Republik. Ministerinnen gibt es auch unter Rouhani nicht.