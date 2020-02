Lesbos: Streit um Flüchtlingslager eskaliert

Tausende Bewohner der griechischen Inseln Lesbos, Chios und Samos protestieren gegen den Bau neuer Flüchtlingslager.

Auf mehreren griechischen Inseln sind die Bewohner seit Dienstag in einen Generalstreik getreten. Tausende Menschen gehen auf die Straße, um gegen den Bau neuer Flüchtlingslager zu demonstrieren. Kommunalbehörden und Geschäfte bleiben geschlossen.

Auf Lesbos und Chios ist es bei den Protesten gestern zum zweiten Mal zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Einwohnern und der Polizei gekommen. Die Beamten setzten Pfefferspray, Tränengas und Schlagstöcke ein, um Straßensperren von Einwohnern zu beenden, die versuchten, den Bau neuer Lager zu verhindern. Bei den Zusammenstößen wurden mehr als 50 Einwohner und Polizisten verletzt.

Situation eskaliert

Ein Demonstrant soll durch eine Kugel verletzt worden sein. Die Menge geriet dadurch in Rage und warf Rauchbomben und Molotow-Cocktails gegen die Polizei. Inselbewohner umzingelten eine Militärbasis in der Inselhauptstadt Mytilini, wo die Spezialkräfte der Polizei untergebracht sind. Die Demonstranten stürmten auch ein Hotel, in dem Polizisten logieren. Die Beamten wurden attackiert, einige von ihnen verprügelt und ihre Kleider aus den Fenstern geworfen.

Bereitschaftspolizei abgezogen

Die Inselbewohner forderten gestern noch den Abzug der Bereitschaftspolizisten, die die Regierung in Athen gesandt hatte. Inzwischen hat Regierungschef Kyriakos Mitsotakis reagiert und den Abzug angekündigt.

Mitsotakis lud zudem alle Vertreter der Inseln zu einem Treffen in Athen ein.