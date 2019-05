Transgender-Bürgermeister sorgt für Schlagzeilen

Rom. Gianmarco Negri gewann die Kommunalwahlen in der kleinen italienischen Gemeinde Tromello in der Lombardei. Der 40-jährige Anwalt setzte sich am Sonntag mit mehr als 37 Prozent gegen den Kandidaten der rechtspopulistischen Lega durch. Negri ist somit der erste Transgender-Bürgermeister des Landes. Überraschend ist, dass in der 3.700 Seelen-Gemeinde zwar die Lega von Innenminister Matteo mit 56 Prozent deutlich Nummer eins bei den EU-Wahlen war, sich der Bürgermeisterkandidat aber in der, ebenfalls am Sonntag stattgefundenen, Kommunalwahl durchsetzen konnte. Viele Lega-Politiker äußern sich immer wieder gegen Homosexuelle und vertreten rechtskonservative Meinungen, wenn es um Transgender-Fragen geht.

Laut Medienberichten änderte Negri sein Geschlecht vor fünf Jahren. Damals soll er Maria geheißen haben.