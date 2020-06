Trump und Putin: Wien als Schauplatz für Atom-Gipfel

Russland und die USA wollen am 22. Juni eine Abrüstungsvereinbarung fixieren.

Wien. Abermals wird Österreich Zentrum eines Atom-Gipfels. Die USA und Russland haben nach US-Angaben Gespräche zur atomaren Abrüstung vereinbart. Austragungsort wird Wien sein, schreibt die US-Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Agentur berief sich auf hochrangige Beamte im US-Außenministerium.

China eingeladen? Auch eine Teilnahme Chinas ist angedacht. US-Präsident Trump will China unbedingt an den Verhandlungstisch zur Limitierung der Nuklearwaffen bringen. Peking hat sich bisher gegen trilaterale Gespräche gewehrt und argumentiert, dass es weit hinter Moskau und Washington liege, die zusammen mehr als 90 Prozent der weltweiten Atomwaffen besitzen. Der bisherige atomare Abrüstungsvertrag „New Start“ läuft am 5. Februar 2021 aus.