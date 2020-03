Wirbel um angebliche 'Fake'-Flüchtlingsszenen an EU-Grenze

Die Bilder zeigen vor Kälte zitternde Flüchtlinge, die rund um eine Feuerstelle stehen, um sich zu wärmen. In einem Video sieht man Migranten, die unbekleidet versuchen, über den Grenzfluss zu schwimmen und wieder zurückgeschickt werden. Laut griechischen Behörden handelt es sich um Propaganda der Türkei.

Fake immigrants standing by the river, are taking their clothes off to get photographed. in order to accuse Greece. That's how the Turkish propaganda works. #IStandWithGreece #greece_under_attack #GreeceDefendsEurope pic.twitter.com/8s8JgT2WkC

If you wish to visit Greece apply for a visa in the Greek consulate.

If you try to invade the Greek borders this is how we will send you back.

You have been warned.#GreeceUnderAttack #GreeceDefendsEurope #IStandWithGreece pic.twitter.com/8ZQ24uawKa