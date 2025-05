US-Präsident Donald Trump betont erneut seine Bereitschaft zur Unterstützung Mexikos im Kampf gegen den Drogenhandel.

Er habe die Entsendung von Truppen angeboten, da die Drogenkartelle "schreckliche Menschen" sind, die Tausende von Todesopfern verursacht haben, so Trump an Bord der Air Force One.

"Wenn Mexiko Hilfe im Kampf gegen die Kartelle bräuchte, wäre es uns eine Ehre, einzugreifen und sie zu leisten."

Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum hatte das Angebot abgelehnt