Spionage-Ballon: Warum er abgeschossen und was gefilmt wurde

Die US-Küstenwache will jetzt den abgeschossenen China-Ballon bergen.

Washington/Peking. Wie bei James Bond: Tagelang zog der Spionage-Ballon in großer Höhe über die USA. An ihm hingen Solarzellen sowie ein großer Instrumentenkasten – Hinweise auf Elektronik zum Sammeln von Informationen. Die Route führte über hochsensible Bunkeran­lagen, in den US-Atomraketen stationiert sind. ­Peking sagte, es sei ein normaler Wetterballon, der halt vom Kurs abgekommen ist.

Washington glaubte China nicht. US-Präsident Joe Biden ließ den Ballon letztlich abschießen. Ein Abschuss über Land wäre aufgrund der Größe und Höhe des Ballons und seiner Last zu gefährlich gewesen. Man wartete deshalb ab, bis der Ballon über US-­Hoheitsgewässern unterwegs war. Ein F-22-Raptor-Kampfjet holte ihn letztlich Samstag 10 Kilometer vor der Küste von South Carolina mit einer AIM-38X-Sidewinder-­Rakete vom Himmel.

© APA

Die rote Linie zeigt die Flugbahn des China-Ballons. Auf der gelben Linie hätte er fliegen sollen.

Wettlauf-Suche. Die Trümmer des Ballons und der Instrumente stürzten ins Meer. Schiffe der US-Marine suchen jetzt nach Teilen des Spionagewerkzeugs, das vermutlich von künstlicher Intelligenz gesteuert wurde.