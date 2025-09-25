Überwachung im Gazastreifen: Microsoft stoppt Dienste für Israel

Microsoft hat nach eigenen Angaben seine Cloud- und KI-Dienste für eine Einheit des israelischen Verteidigungsministeriums eingestellt.

Eine interne Prüfung habe erste Belege für die Richtigkeit von Medienberichten über ein Überwachungssystem im Gazastreifen und im Westjordanland erbracht, teilte der US-Technologiekonzern am Donnerstag mit.

"Wir liefern keine Technologie, um die Massenüberwachung von Zivilisten zu ermöglichen", sagte Microsoft-Präsident Brad Smith in einem Blog-Beitrag des Unternehmens. Microsoft hatte die Untersuchung nach einem im August veröffentlichten Bericht der Zeitung "The Guardian" eingeleitet, hieß es. Demnach soll eine Einheit der israelischen Armee den Cloud-Dienst Azure zur Speicherung von Daten aus der Massenüberwachung von Zivilisten genutzt haben.

Die noch laufende Prüfung habe Beweise für die Nutzung von Azure-Speicherkapazitäten in den Niederlanden und den Einsatz von KI-Diensten durch das Ministerium ergeben. Eine Stellungnahme Israels lag zunächst nicht vor.