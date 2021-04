Der YouTuber Mr. Beast liebt die Herausforderung. Diesmal treibt es der 22-Jährige aber etwas zu weit und ließ sich für 50 Stunden lebendig begraben

Besser, höher, weiter, schneller. Bei den Challenges von Mr. Beast gilt: Je verrückter, desto besser. Diesmal wagte der 22-Jährige aus Kansas (USA) ein besonders radikales Experiment: Er ließ sich zwei Tage lang lebendig begraben. Und das alles nur zum Vergnügen seiner 55 Millionen YouTube-Abonnenten.

Gelebter Albtraum

Viele Menschen haben große Angst davor. Klaustrophobie, Panik und Angstzustände machen sich breit: Lebendig begraben werden – das will niemand. Gerade deshalb wagt sich der YouTuber Mr. Beast an dieses Experiment. Weil es erstaunt, schockiert und sicherlich viele Klicks bringt. Um den mit bürgerlichen Name bekannte Jonny Donaldson, wird es niemals leise. Fans lieben seine gefilmten Challenges, da sie sich in extremen Bereichen aufhalten.

50 Stunden unter der Erde

12 Minuten dauert das veröffentlichte Video, das Donaldson aus seinen 50 Stunden unter der Erde zusammengeschnitten hat. Lustig war es unter der Erde nicht. Nach knapp einem Tag unter der Erde, machten sich erste Nebenwirkungen bemerkbar: "Mein Rücken tut weh, ich fange an, mich klaustrophobisch zu fühlen, ich langweile mich zu Tode und ich stinke ziemlich übel."

Vorbereitet

Selbstverständlich absolvierte Donaldson seine Challenge nicht ganz ohne Vorbereitung. einem Sarg befanden sich sowohl kleine Vorräte, als auch Kissen und eine Beleuchtung. Sollte er aus irgendeinem Grund die Challenge abbrechen wollen, könnte er seine Freunde per Walkie Talkie erreichen.

Scherze und Spaße

Seine Freunde fanden es ziemlich spaßig, dass ihr Freund lebendig begraben wurde und taten alles, um ihm die Challenge noch mehr zu erschweren. So spielten sie andauernd einen nervigen Sound über den Walkie Talkie ab und klopften mit Schaufeln auf das Grab. Ein Highlight ereignete sich gegen Abend, als seine Freunde Feuerwerkskörper auf dem Grab zündeten. Dies war der Moment, wo Donaldson es bei dem krachendem Lärm unter der Erde nun doch etwas mit der Angst zu tun bekam.

Zurück ans Tageslicht

50 Stunden harrte der 22-Jährige in seinem Sarg aus. Dann wurde er mit einem Bagger wieder freigeschaufelt und aus seinem Sarg befreit. Der YouTuber war sichtlich erleichtert, wieder unter Menschen zu sein und frische Luft atmen zu können. Fans feierten MrBeast für seine Challenge und seinen Mut.