KTM-Fahrt-Gewinner: "201-km/h-Topspeed schon was anderes"

Spielberg. So sehen glückliche Sieger aus. Aus über 4.000 Einsendungen haben sich am Montag zehn Gewinner auf dem Red Bull Ring in Spielberg zusammengefunden um gemeinsam mit dem österreichischen Rennfahrer Patrick Friesacher den KTM X-Bow auf der Rennstrecke zu testen.

© BMI/Gerd PACHAUER

"Das ist schon ein anderes Gefühl als in meinem Renault Megane", sagt einer der Seiger auf das Renn-Feeling im KTM X-Bow angesprochen.

"Ich musste die E-Mail zwei Mal lesen, weil ich nicht glauben konnte, dass ich gewonnen habe. Im KTM X-Bow habe ich mich einfach nur gefreut"

"Bei 201 km/h Topspeed auf der Geraden zu fahren, ist schon was anderes", freut sich einer der 10 Gewinner, die einen unvergesslichen Tag auf der Rennstrecke verbrachten.

