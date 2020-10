Alle Kandidaten im oe24.TV-Interview

Die letzten Interviews mit den Spitzenkandidaten vor der Wien-Wahl am Sonntag.

Ein letztes Mal vor dem Urnengang sprach oe24.TV mit allen sechs Spitzenkandidaten im Rennen um das Wiener Rathaus. Während die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, ÖVP-Chef Gernot Blümel und Neos-Chef Christoph Wiederkehr offensiv um SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig werben, übt sich der im oe24.TV-Gespräch in Zurückhaltung, was eine künftige Koalition in der Stadt betrifft.

Versprechen will der rote Stadtchef einstweilen nur eines: „Ich garantiere, dass wir in den letzten Monaten so viele Corona-Vorkehrungen getroffen haben, dass es eine sichere Wahl wird.“

Ludwig: "Es braucht niemand Angst haben, heute wählen zu gehen"

SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig sprach mit Wolfgang Fellner über die Wien-Wahl.

oe24.TV: Herr Bürgermeister, der Wahlkampf lief gut für Sie, nur die Corona-Zahlen in Wien pfuschen Ihnen hinein. Was machen Sie, damit die sinken?

Michael Ludwig: Wir waren in Wien immer sehr viel konsequenter als andere Teile Österreichs. Wir haben sogar neue Teststrategien entwickelt, die in die ganze Welt exportiert worden sind. Jetzt haben wir mit der Registrierungspflicht in der Gastronomie die Möglichkeit geschaffen, das Contact Tracing zu beschleunigen. Was ich aber nicht wollte, ist eine Vorverlegung der Sperrstunde auf 22 Uhr. Denn das wäre für die Gastro der Todesstoß.

oe24.TV: Gehen Ihnen die Sticheleien der Bundesregierung gegen Wien wegen dem Corona-Management auf die Nerven?

Ludwig: Es ist vor allem ungerecht. Das verdient sich die Wiener Bevölkerung nicht, wenn in jedem zweiten Satz von der Bundes­regierung eine Mahnung ausgesprochen wird – in einer Situation, wo in weiten Teilen Österreichs die Situation noch viel herausfordernder ist. Da muss man manchmal deutlich machen, dass permanente Angriffe auf Wien, die unqualifiziert sind, sicher nicht gehen.

oe24.TV: Neben Corona war Wirtschaft das wichtigste Thema des Wahlkampfs …

Ludwig: Wir waren vor Corona gut unterwegs, aber die Krise hat uns wirtschaftlich massiv getroffen. Wir müssen jetzt den Aufbau des Standortes vorantreiben. Das ist wirklich das Thema, mit dem ich mich in den nächsten Monaten besonders beschäftigen möchte.

oe24.TV: Viele haben Angst, wenn sie ins Wahllokal gehen, dass sie mit Corona wieder herauskommen …

Ludwig: Ich kann als Bürgermeister garantieren, dass wir in den letzten Monaten so viele Vorkehrungen getroffen haben, dass das eine ganz sichere Wahl wird. Es braucht niemand Angst haben. Zu kleine Wahllokale wurden ausgetauscht. Die Ordnerdienste werden genau auf Abstand achten und es wird viel Desinfektionsmittel, Stoßlüftungen usw. geben. Die Wahl wird sicher sein.

Blümel: "Keine Kompromisse bei Integration und Wirtschaft"

ÖVP-Spitzenkandidat Gernot Blümel im letzten TV-Interview vor der Wahl.

oe24.TV: Die Zufriedenheit der Wiener mit der Stadt ist hoch. Sie treten mit dem Versprechen von Veränderung an. Was soll sich ändern?

Gernot Blümel: Es freut mich, wenn die Zufriedenheit mit der Politik eine hohe ist. Das darf aber nicht dazu führen, dass die Politiker selbstzufrieden werden. Ein bisschen habe ich das Gefühl, dass Rot-Grün diesbezüglich gefährdet ist. Nach dem Motto: Wien ist lebenswerteste Stadt und damit gibt es keine Probleme. Das ist mir persönlich zu wenig. Wir sind ein Angebot für jene, die meinen, es gibt Themen in Wien, die gelöst werden müssen.

oe24.TV: Was müsste etwa bei der Wirtschaft passieren?

Blümel: Wir müssen es Unternehmen leichter machen, zu wirtschaften und Arbeitsplätze zu schaffen. Dazu braucht es eine Gebührenreduktion. Man sollte etwa die U-Bahn-Steuer und diese absurde Luftsteuer abschaffen.

oe24.TV: Sie haben anklingen lassen, dass Sie gerne das Finanzressort hätten. Ist das eine Koalitionsbedingung?

Blümel: Die Postenvergabe steht immer am Ende von Verhandlungen. Ich hoffe, es kommt überhaupt so weit. Wichtig ist uns, dass wir bei Integration, Wirtschaft, Gerechtigkeit für Leistungsträger und Sicherheit keine Kompromisse machen. Ich hoffe, dass es die Möglichkeit gibt, in Wien mitzuregieren. Falls nicht, wäre das eine Enttäuschung für mich.

Nepp: "Volle Entschädigung für vom Lockdown betroffene Betriebe"

FPÖ-Spitzenkandidat Nepp fordert auf oe24.TV einen Corona-Tausender.

oe24.TV: Wie steht es um Wien?

Dominik Nepp: Wir müssen gegensteuern. Fremde Kulturen haben Wien teilweise übernommen. Dazu gibt es strenge Verquickungen zwischen der SPÖ und dem politischen Islam.

oe24.TV: Was soll hinsichtlich der Corona-Krise geschehen?

Nepp: Wir brauchen eine volle Entschädigung für die vom Lockdown betroffenen Betriebe, die Lohnnebenkosten sind außerdem für ein Jahr zu streichen. Jetzt soll jeder Österreicher einen Corona-Tausender direkt aufs Konto bekommen.

Hebein: "Bei Corona brauchen wir kein Hickhack"

Grünen-Chefin Birgit Hebein im oe24.TV-Talk vor der Wien-Wahl.

oe24.TV: In Wien steigen die Zahlen am stärksten. Warum ist das ­Ihrer Meinung nach so?

Birgit Hebein: Man darf nicht vergessen, dass wir eine Großstadt sind mit fast zwei Millionen Menschen. Aber wir sind ganz gut durchs Frühjahr gekommen, da alle Menschen in Wien zusammengehalten haben.

oe24.TV: Jetzt gibt es ja eine Registrierungspflicht in der Gastronomie. Ist diese Maßnahme wirklich nötig?

Hebein: Ja, um zu verhindern, dass weitere Ansteckungen passieren, dazu gehört halt auch das Ausfüllen der Formulare in den Gastbetrieben.

Wiederkehr: "Neos wollen die Bildung"

Christoph Wiederkehr, der Neos-Spitzenkandidat, will in die Landesregierung.

oe24.TV: Ihr Hauptthema Bildung kam wegen Corona ins Hintertreffen.

Christoph Wiederkehr: In Wien herrscht Bildungsnotstand. Die Bildung gehört reformiert. Homeschooling und Homeoffice ist unzumutbar für die Eltern. Die Schulen müssen offen bleiben. Für die Stadt wäre es das Beste, wenn es jemanden gibt, der sich für die Kindergärten und Schulen mit Herzblut einsetzt.

oe24.TV: Ihr Angebot an grünaffine Wähler?

Wiederkehr: Wir wollen bleibende Verbesserungen, etwa oberirdische Bäche, und keine Pop-up-Politik wie einen 150.000 Euro teuren Pool am Gürtel.

Strache: "Ich bin das Original, nicht Nepp"

Der Spitzenkandidat des Team HC Strache zeigt sich vor der Wahl zuversichtlich.

oe24.TV: Gibt es eigentlich inhaltliche Unterschiede zur FPÖ?

HC Strache: Nepp hat bei mir gelernt. Das Original bin ich. Der große Unterschied ist, dass die anderen Parteien Millionen ausgeben, wir ­haben einen kleinen Kredit zusammenbekommen, aber bringen was voran.

oe24.TV: Schaffen Sie den Einzug in den Gemeinderat?

Strache: Ich glaube, dass wir den Einzug schaffen – und das ohne budgetäre Mittel. Nur mit Herzblut und Idealismus habe ich aus dem Nichts eine neue Struktur aufgebaut. Was da gelungen ist, das hat es noch nie gegeben in der 2. Republik. Am Sonntag kann es eine Überraschung geben. Auch die Zweistelligkeit ist möglich.