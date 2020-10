Laut SORA-ORF-Hochrechnung bringen Wahlkarten Sieg der Ökos. 8. Bezirk war schon einmal grün regiert.

Die ÖVP-Regentschaft in der Josefstadt wackelt ordentlich. Denn laut vorläufigem Urnengang-Endergebnis der Wiener Bezirksvertretungswahlen liefern sich die Türkisen im 8. Bezirk mit den Grünen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Volkspartei mit Bezirksvorsteherin Veronika Mickel erreichte vorerst 30,19 Prozent - dicht gefolgt von den Grünen, die auf 29,50 Prozent kamen. Laut SORA-ORF-Hochrechnung dürften die Grünen inklusive Wahlkarten den Bezirk am Ende erobern können.



Demnach kämen die Grünen letztendlich auf 31,1 Prozent, die ÖVP auf 30,1 Prozent. Sollte es tatsächlich so kommen, hieße der künftige Josefstädter Bezirksvorsteher Martin Fabisch. Er ging als Grüner Spitzenkandidat ins Rennen. Der 8. Bezirk war schon einmal grün regiert. Die Ökos konnten den Bezirk 2005 erstmals erobern. Nach parteiinternen Zerwürfnissen ging der Achte allerdings bei der nächsten Wahl wieder an die Volkspartei verloren.