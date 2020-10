wien-wahl-2020

Für den Wien-Wahlkampf steckten die Wiener Parteien in den vergangenen drei Monaten insgesamt knapp €500.000 in ihren Social Media-Wahlkampf. Die Bierpartei erreichte jedoch auch ohne Budget 2,5 % in den Exit-Polls

Mit knapp €150.000 gaben die Grünen in den vergangenen 90 Tagen mit Abstand am meisten für Wahl-Werbung auf Facebook aus. Damit investierten sie fast doppelt so viel wie die ÖVP und Gernot Blümel (€78.780). Die NEOS Wien gaben rund €75.040 für Facebook-Werbung aus und liegen damit vor der FPÖ Wien mit €69.120. Die SPÖ Wien gab "nur" €57.200 aus und verließ sich vermehrt auf die große Anhängerschaft von Bürgermeister Michael Ludwig. Als großer Sieger auf Social Media geht die Bierpartei hervor, die es ohne großes Budget laut Exit-Polls auf 2,5 % schafft. Marco Pogo zeigt sich erfreut: "Wir haben den etablierten Parteien gezeigt, was alles möglich ist. Wir haben mit Null Budget einen Wahlkampf hingelegt, der weit über die Grenzen Europas Beachtung fand. Es ist ein gigantischer Anfang."