Corona verhagelt Wahlkampf-Finale

Corona verhagelt Wahlfinale – nur FPÖ und Team HC pfeifen auf Corona-Sicherheit.

Wien. Bei den Blauen und beim Team HC gibt es kein Corona. Der Viktor-Adler-markt war am Mittwoch Schauplatz eines Wahlfinales des Team HC — samt Bad in der Menge eines ­immerhin mit Maske „bewaffneten“ Heinz-Christian Strache.

■ FPÖ pfeift auf Abstand und Masken. Und die FPÖ tut es ihm heute gleich: Spitzenkandidat Dominik Nepp holt sich heute Unterstützung aus dem Bund. Auch Parteichef Norbert Hofer und Klubchef Herbert Kickl werden in Favoriten erwartet – wohl eher ohne Masken. Zudem spielt die unvermeidliche John-Otti-Band auf. Nepp hatte sich ja schon am Mittwoch gerühmt, im Wahlkampf „Zigtausende“ Hände geschüttelt zu haben – Corona hin, Pandemie her.

■ SPÖ: Klein, aber sicher. Anders die anderen Parteien: Die SPÖ – traditionell im Zelt beim Burgtheater – hat alle Massen-Events gekippt. Bürgermeister Michael Ludwig setzt auf kleine – Corona-sichere – Veranstaltungen: So wird er heute Freitag in Floridsdorf anlässlich des „Weltmädchentags 2020“ auftreten, dazu sind Promis von Reinhold Bilgeri bis Erwin Steinhauer bis Samstagabend im Einsatz.

■ ÖVP: Virtuell vor Zentrale mit Kurz und Blümel. Die ÖVP setzt auf ein virtuelles Wahlkampffinale: Sebastian Kurz und Spitzenkandidat Gernot Blümel sprechen heute auf einer Bühne vor der ÖVP-Zentrale – das Ganze wird ins Internet übertragen. Live dabei sein darf aus Sicherheitsgründen nur die Presse.

■ Hebein holt sich Kogler. Die Grünen haben in Wien Rudi Anschober plakatiert – beim Wahlfinale setzt man aber auf den Chef: Spitzenkandidatin Birgit Hebein hat sich Werner Kogler geholt, Großveranstaltung wird das aber definitiv auch keine. In Magdas Hotel – einem Flüchtlingsprojekt der Caritas in Wien-Leopold-Stadt – werden Reden gehalten und auch sie werden per Internet an die Fans übertragen,.

■ Neos auf der Straße. Beate Meinl-Reisinger und Christoph Wiederkehr treten am Samstag um 12.30 Uhr in Wien-Mitte bei der Mall zur Neos-Abschluss-Aktion – zufällig ganz nahe jener Gasse, in der ein gewisser Heinz-Christian Strache aufgewachsen ist ...