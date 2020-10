Ein einziger Sprengel in Wien ist blau

Die FPÖ liegt in nur einem einzigen Sprengel in Wien vorne.

Der Sprengel 44 ist die blaue Hochburg mitten im roten Ottakring: Dort erreichte die FPÖ 28,4 Prozent und liegt damit vor der ÖVP mit 24,3 Prozent und der SPÖ mit 22,5 Prozent.

Der Sprengel ist mit 468 Wahlberechtigten sehr klein, aber in dem Wohnblock zwischen Koppstraße, Possingergasse, Herbststraße und Zagorskigasse leben in 415 Wohnungen sehr viele Polizisten und Polizistinnen mit ihren Familien. Die Mietpreise liegen ein Viertel unter denen im Gemeindebau. Die Siedlung wurde in den 1930er Jahren errichtet, um günstige Wohnungen für Polizisten zu schaffen.