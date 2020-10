Erste Reaktion von Team Strache: "Es wird knapp"

Der Ex-Vizekanzler muss bei der Wien-Wahl weiter um den Einzug in den Gemeinderat zittern. Chance auf Einzug in den Landtag "lebt aber"

Wien hat gewählt. Eine erste Exit-Poll auf von Research Affairs auf oe24.TV zeigt, dass die SPÖ mit 41,5 % ganz klarer Gewinner dieser Wahl sein wird. Auf Platz zwei der Tredprognose landet die ÖVP mit 18,5 %, die Grünen sind auf Platz drei mit 14%.

Der große Verlierer ist die FPÖ. Sie stürzt von 30% auf 10 % ab. Zittern muss auch der freiheitliche Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache. Mit seinem Team Strache errreichte er in der Trendprognose von Research Affairs 4,5 Prozent. 5 % bräuchte er, um in den Wiener Gemeinderat einzuziehen. Jetzt muss er weiter um sein Polit-Comeback zittern.

"Es wird knapp", so hat der Parteisekretär des Team Strache, Christian Höbart, die ersten Prognosen, die die Gruppierung des ehemaligen Vizekanzlers und FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache nicht im Landtag sehen, gegenüber dem ORF kommentiert. Aber: "Die Chance lebt."

Höbart verwies darauf, dass das Team HC in den Prognosen schlechter eingestuft werde, da die "Bekennerquote" zu Strache wegen der Berichterstattung um vermeintliche Skandale "sicher nicht in den Himmel reicht". Das stimme ihn positiv, "dass wir die fünf Prozent Marke erreichen", so Höbart.