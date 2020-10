Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) wandte sich in einem Video an die Wähler in Wien. Nicht-Vorarlberger dürften allerdings ihre Schwierigkeiten gehabt haben, die Message zu verstehen.

Der Wiener Wahlkampf geht an diesem Freitag ins Finale. Noch einmal versuchen alle Parteien so viele Wählerinnen und Wähler wie möglich zu mobilisieren, um den Kampf ums Rathaus für sich zu entscheiden. Auch ÖVP-Staatssekretät Magnus Brunner macht mit. Der gebürtige Vorarlberger wandte sich in einem Video an seine Landsleute in Wien - und das sind nicht wenige. 25.000 Vorarlberger leben derzeit in der Hauptstadt. Und der Staatssekretär erinnert auch die 3.000 Vorarlberger Studenten, dass es auch kein Problem sei, auszuschlafen, da die Wahllokale ohnehin bis 17 Uhr geöffnet haben. Den Wahl-Aufruf hat er allerdings im Vorarlberger Dialekt gestartet und damit wohl bei den meisten Zusehern mehr für Verwirrung gesorgt, als Klarheit. Zumindest dürften sich auf jedenfall seine Landsleute angesprochen haben. Ob dies auch für seine Wahl-Empfehlung für ÖVP-Spitzenkandidat Gernot Blümel gilt, wird man am Sonntag sehen.