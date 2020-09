Hebein schickt Trump Video-Grüße aus der ''Waldstadt'' Wien

Die Vizebürgermeisterin bewirbt anlässlich des Trump-Sagers auf Twitter Begrünungsmaßnahmen.

Vizebürgermeisterin und Klimaschutzstadträtin Birgit Hebein (Grüne) hat am Mittwoch eine Video-Botschaft an US-Präsident Donald Trump auf Twitter veröffentlicht. Darin schickt sie Grüße aus der "Wald-Stadt Wien" und bewirbt Begrünungsmaßnahmen in der Bundeshauptstadt.



Trump hatte kürzlich Österreich als ein Beispiel von "Wald-Städten" in Europa genannt, wobei er meinte, hier gebe es nicht so schlimme Waldbrände wie in Kalifornien, obwohl es in Europa "explosivere" Bäume gebe. Hier gab Hebein - unter einem Wiener Baum sitzend - Entwarnung: "Fürchten Sie sich nicht. Er wird nicht explodieren", richtete sie Trump auf Englisch aus.