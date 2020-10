Heute auf oe24.TV: Die Elefantenrunde zur Wien-Wahl

Niki Fellner diskutiert ab 21 Uhr auf oe24.TV zur Wien-Wahl mit allen Spitzenkandidaten.

Am 11. Oktober wird in Wien gewählt. Schon heute geht es auf oe24.TV um die Stimmen. In einem Wahl Spezial – Die Elefantenrunde! begrüßt Niki Fellner ab 21 Uhr alle Spitzenkandidaten zur heißesten Debatte im Wahlkampf. Unter dem Motto „Harte Worte und klare Ansagen zu brandaktuellen Themen!“ werden mit SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig, den Vizebürgermeistern von Grün und Blau Birgit Hebein und Dominik Nepp, ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel, NEOS-Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr und Wien-Wahl-Underdog Heinz-Christian Strache alle Reizthemen – von Corona über Migration bis Bildung, Verkehr und Wirtschaft – diskutiert.

Tipp: Gleich im Anschluss an die erste Elefanten-Runde vor der Wien-Wahl bringt oe24.TV auch die große Analyse der Polit-Insider.