LIVE-Ticker zur Wien-Wahl: Heute ist Tag der Wahrheit

Wie stark wird die SPÖ? Wirkt der Kurz-Bonus für die ÖVP? Wie viel verliert die FPÖ? Und kommt HC Strache rein?

In Wien haben um 7.00 Uhr die knapp 1.500 Wahllokale ihre Pforten geöffnet. Insgesamt rund 1,36 Mio. Wienerinnen und Wiener sind aufgerufen, einen neuen Gemeinderat bzw. Landtag sowie die Bezirksvertretungen zu wählen. Der Urnengang steht ganz im Zeichen der Coronavirus-Pandemie, die auch umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen nötig machte. Gewählt werden kann bis 17.00 Uhr. So lange haben alle Wahllokale geöffnet. Viele Stadtbewohner haben jedoch bereits abgestimmt.

Die Wahllokale schließen um 17.00 Uhr. Erste Hochrechnungen werden für etwa 18.00 Uhr erwartet. Das vorläufige Gesamtergebnis (der Gemeinderatswahl) sollte zwischen 20 und 21 Uhr vorliegen. Wie viel dann schon fix ist, ist offen: Angesichts des Rekordstands bei den Wahlkarten - die vielleicht erst am Dienstag alle ausgezählt sein werden - könnte sich das Ergebnis noch deutlich ändern.

Die Szenarien: Wer gewinnt, wer verliert

SPÖ: 39,5 bis 45,0 % - Ludwig zittert: Geht die rote Basis wählen?

Michael Ludwig ist schon vor dem Wahl-Ergebnis unbestritten der große Sieger: Sein Wahlkampf war fehlerlos, seine Wahlkampf-Maschine die beste. Rote Funktionäre träumen schon von einem Ergebnis „weit jenseits der 40 %“ und einem „Doskozil-Effekt“. Tatsächlich könnte Ludwig bereits mit 46,5 % (dem Doskozil-Ergebnis) die „Absolute“ erreichen. Mit jedem Ergebnis über 40 % wäre Ludwig ohnehin der neue „Kaiser“ von Wien und in Zukunft auch der wahre „Chef“ der SPÖ.

Ludwig selbst und sein engster Kreis zittern aber dem Wahl-Ergebnis entgegen – zu viele Faktoren könnten seinen Wahl-Triumph trüben: Viele ältere SPÖ-Wähler haben Angst vor einer Corona-Infektion im Wahl-Lokal und überlegen – angesichts eines ohnehin sicheren Ludwig-Sieges – zu Hause zu bleiben. Gleichzeitig könnten auch viele Grün-Wähler, die 2015 Häupl zu seinem Triumph gegen Strache verholfen haben, angesichts eines sicheren Ludwig-Erfolges und der fehlenden blauen Gefahr diesmal nicht rot, sondern grün wählen, um die Grünen in der Koalition zu halten.

SPÖ-intern wird kritisiert, dass die Roten die letzte Wahlkampf-Woche werblich und mit Auftritten kaum mehr genützt und damit möglicherweise die Mobilisierung der ­roten Basis gebremst haben.

Alles hängt jetzt davon ab, wie sehr der „Burgamasta-Bonus“ für Ludwig wirkt und wie gut die SPÖ bei den Briefwahl-Stimmen mobilisiert hat. Eine Übermacht bei den Brief­wählern kann das Ergebnis für die SPÖ bis Dienstag auf bis zu 45 % drehen …

ÖVP: 16,0 bis 21,0 %: Blümel hofft auf den Kurz-Bonus in Wien

Die ÖVP ist mit fabelhaften Umfrage-Werten von bis zu 24 % in den Wien-Wahlkampf gestartet, die ÖVP-intern freilich ohnehin nie jemand glauben wollte.

Durch einen eher schwach geführten Wahlkampf und das oppositionelle Dauerfeuer auf den Finanzminister ist der Fabel-Wert der ÖVP zuletzt auf eher realistische 18 bis 19 % geschmolzen. Auch das würde einen ÖVP-Triumph bedeuten – weil die Türkisen damit ihr Ergebnis der letzten Wien-Wahl (knapp 9 %) verdoppeln würden.

In Wahrheit kann das ÖVP-Ergebnis niemand einschätzen: Kommt der Kurz-Bonus (56 % beurteilen die Kurz-Regierung positiv) bei der Wien-Wahl zum Tragen, sind bis zu 22 % als Überraschung möglich.

Gibt es dagegen ein erstes Protest-Votum gegen die Corona-Politik des Finanzministers und auch bei ÖVP-Wählern ­einen Ludwig-Bürgermeister-Bonus, kann Türkis auf bis zu 16 % fallen.

Blümel selbst hat im Wahlkampf einen Mega-Job gemacht – er hatte die Dreifach-Belastung Finanzminister plus Regierungs-Koordinator plus Spitzenkandidat zu bewältigen. Jetzt würde er am liebsten den Finanzminister aufgeben und als Vizebürgermeister und Finanz-Stadtrat nach Wien gehen. Dafür braucht die ÖVP freilich klar über 20 % – Ludwig nimmt Türkis wohl nur bei ­einem Mega-Wahlerfolg als neuen Partner. Und selbst dann will er Blümel auf keinen Fall im Rathaus – sondern seinen Intim-Freund und Wirtschaftskammer-Präsidenten Ruck.

FPÖ: 10,0 bis 15,0 % : Die FPÖ will heute mit "blauem Auge" punkten

Der Wahl-Verlierer steht heute schon fest – es ist die FPÖ, die von mehr als 30 % bei der letzten Wien-Wahl kommt und nach Ibiza ums Überleben kämpft. Die Frage für die Blauen heute ist: Verlieren sie mit Schande oder mit Respekt …

Dominik Nepp, der in diesen Wien-Wahlkampf mit verheerenden 7 % in den Umfragen gestartet ist, hat sich beachtlich geschlagen. Er hat mit seinem Routinier Harald Vilimsky den polarisierendsten, aber auch handwerklich besten Wahlkampf gemacht. Er war – laut Umfragen – neben Ludwig der klare Sieger der zahllosen TV-Duelle. Und er hat Freitag sogar noch – gegen alle Corona-Regeln – die traditionelle Schluss-Kundgebung am Viktor-Adler-Markt durchgezogen, um mit aller Gewalt potenzielle FPÖ-Wähler zu mobilisieren.

In den Umfragen lag die FPÖ zuletzt nur bei 9 bis 11 %. Doch niemand weiß, ob die Bekenner-Rate der FPÖ-Wähler nach Ibiza wieder so niedrig war.

Für die FPÖ wäre deshalb jedes Ergebnis über 12 % bereits ein Erfolg. Besonders jubeln würde sie heute Abend, wenn zusätzlich der „Todfeind“ HC Strache den Einzug ins Rathaus nicht schafft.

GRÜNE: 10,0 bis 15,0 %: Eine grüne Tragödie mit möglichem Happy End

Als die Grünen bei der letzten Wiener Gemeinderatswahl auf 12 % abstürzten, brach die damalige Spitzenkandidatin Maria Vassilakou in Tränen aus – und rettete trotzdem die Rathaus-Koalition. Diesmal ist das grüne Ergebnis völlig unberechenbar. Einerseits gibt es in Wien laut allen Polit-Experten bis zu 25 % potenzielle Grün-Wähler, von denen 20 % die Grünen bei der NR-Wahl gewählt haben. Andererseits war die Wahlkampf-Darbietung der grünen Spitzenkandidatin Birgit Hebein so grottenschlecht, dass manche Insider der in Fundis und Realos zerstrittenen Grün-Partei bereits ein Debakel von 10 % befürchten.

In Wahrheit können die Grünen angesichts der katastrophalen 12 % beim letzten Mal heute nur gewinnen. Jedes Ergebnis unter 12 % wäre ein Desaster, ein Wert von 15 % oder mehr angesichts der grünen Stimmung in Großstädten aber durchaus möglich.

Die Grünen werden ein klares Plus beim Ergebnis brauchen, wenn sie weiter in der Rathaus-Koalition bleiben wollen.

TEAM HC: 3,0 bis 7,0 %: Strache kämpft wie ein Löwe ums Überleben

Medial am meisten beobachtet wurde in diesem Wahlkampf der krasse Außenseiter: Im Stil von Donald Trump erlebte HC Strache eine Wahlkampf-Orgie wie noch kein Kandidat vor ihm. Über 100.000 Artikel, mehr als 100 Millionen Klicks in Summe im Internet – freilich: 92 % aller Berichte waren negativ.

Heute Abend werden wir deshalb eine medienpolitische Lektion erfahren: Nützt eine derart intensive Negativ-Berichterstattung dem „Opfer“ (wie sich HC sieht) – und schafft Strache angesichts der medialen Überdosis der letzten Wochen eine Sensation mit bis zu 7 % (er träumt sogar von 10 % und mehr)? Oder wurde durch die mediale Massen-Verurteilung das Image von Strache so ruiniert, dass ihn heute nicht einmal mehr die „Jux-Wähler“ ankreuzen?

Jetzt geht es für ihn um alles: Wenn Strache mit mehr als 5 % ins Rathaus einzieht, startet er auch bundesweit durch und feiert sein Polit-Comeback. Bleibt er unter 5 %, ist seine Polit-Karriere wohl endgültig beendet.

Alles hängt auch davon ab, ob der „alte Hase“ Strache mit seinen Wahlkampf-Profis Rumpold und Höbarth auf der Briefwahl-Ebene so perfekt gearbeitet hat, dass er Dienstagabend Gewinner ist. Dafür braucht er in Wahrheit mindestens 20.000 Briefwahl-Stimmen …

NEOS: 6,0 bis 9,0 %: Die pinke Hoffnung auf das rote Koalitions-Bett

Die Neos sind in der Regel von allen Parteien die am ehesten berechenbare. Ihre Umfragewerte (zuletzt 7 bis 8 %) stimmen fast immer mit dem Ergebnis überein. Diesmal freilich sind die Neos die Partei mit dem stärksten Finish.

Vor allem hat Wiederkehr einen genialen Schachzug gemacht: Er hat sich den Roten als neuer Koalitions-Partner angedient. Das hat die im Finish üblicherweise eher lethargischen Neos-Wähler in ein finales Stimmungs-Hoch getrieben. Plötzlich ist es möglich, dass liberale und bürgerliche Wähler heute Neos wählen, um die Grünen aus dem Rathaus zu verjagen.

Tatsächlich brauchen die Neos heute mehr als 8 %, um einen Stadtrat zu erringen und damit ins Koalitions-Rennen zu kommen. Aber wenn sie sich auf mehr als 8 % steigern können, dann kann Christoph „Wie-heißt-der?“ plötzlich als Vize-Bürgermeister die Sensation dieser Wien-Wahl werden.

