Ludwig: Deftige Stärkung nach der Elefantenrunde

Bei der großen oe24.TV-Elefantenrunde ging es heiß her - Bürgermeister Ludwig gönnte sich nach der hitzigen Debatte einen Snack beim ''Leberkas-Peppi''.

Wien. Am Freitagabend ging es auf oe24.TV heiß her: Die Spitzenkandidaten zur Wien-Wahl – Michael Ludwig (SPÖ), Birgit Hebein (Grüne), Dominik Nepp (FPÖ), Gernot Blümel (ÖVP), Christoph Wiederkehr (NEOS) und Heinz-Christian Strache (THC) – stellten sich den Fragen von oe24-Chefredakteur Niki Fellner. Die hitzigen Debatten drehten sich dabei um Themen wie die Corona-Krise, Wirtschaftshilfen, den Arbeitsmarkt und Integration. Bürgermeister Michael Ludwig dürfte nach den teils heftigen Wortgefechten eine kleine Stärkung gebraucht haben. So ließ er es sich nicht nehmen nach seinem Auftritt bei der großen oe24.TV-Elefantenrunde einen Abstecher zum "Leberkas-Peppi" in der Operngasse.

