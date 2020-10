wien-wahl-2020

"Wir sind für Gespräche offen und haben auch schon fünf Punkte vorgegeben als Basis für eine Zusammenarbeit", so der pinke Wirtschaftssprecher Ornig in einer ersten Reaktion.

Der Wiener NEOS-Wirtschaftssprecher und Landtagsabgeordnete Markus Ornig zeigte sich höchst erfreut über die erste Prognose. "Es ist natürlich ein sensationelles Ergebnis für uns", sagte er in der Parteizentrale in Wien-Neubau. "Bürgermeister Ludwig (SPÖ, Anm.) kann man gratulieren", sagte Ornig und fügte an, dass es nun an ihm liege, wie mutig dieser sei. "Wir sind für Gespräche offen und haben auch schon fünf Punkte vorgegeben als Basis für eine Zusammenarbeit."