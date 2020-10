Neues Video: Bierpartei nimmt HC Strache auf die Schaufel

In ihrem neuen Clip spielt die Bierpartei auf HC Straches Wahlkampf-Video an, in dem er mit seiner Gefolgschaft durch die Prater Hauptallee spaziert.

In seinem Wahlkampf-Video seiner Liste für die Wien-Wahl die Prater Hauptallee entlang. Nach und nach gesellen sich im Clip "Gemeinsam. Aufstehen. Für Wien" mehr Menschen zum Listenchef. Die Bierpartei nimmt die Szene von Strache auf die Schaufel. Im neuen Clip ist Parteichef Marco Pogo zu sehen, wie er eine Bierdose austrinkt und sich auf den Weg zum Würstelstand macht. Nach und nach schließen sich immer mehr Menschen an - und ein torkelnder Strache-Darsteller, der knapp vor dem Ziel gegen einen Laternenmast läuft. Beim Würstelstand angekommen, bestellt Pogo zehn Bier. "Für mich auch", "für mich auch", ordern seine Begleiter - "Wir für Bier" nimmt die Bierpartei auch den Claim der HC Strache Partei aufs Korn. Der HC Strache-Clip zum Nachschaun: