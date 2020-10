Niavarani unterstützt Ludwig

Kabarettist Michael Niavarani meldete sich kurz vor der Wien-Wahl mit einem Facebook-Video mit Bürgermeister Michael Ludwig.

Wien. Michael Niavarani postete auf seinem offiziellen Facebook-Account ein Video zur aktuellen Corona-Situation der Wiener Kunst- und Kulturbetriebe mit Bürgermeister Michael Ludwig. "Besuch im GLOBE von Michael Ludwig. Der Bürgermeister kontrolliert unser Corona Sicherheitskonzept und ich muss natürlich deppat Schmäh führen. Nachdem wir Beide in einer Reihe Platz haben, muss der Abstand wirklich groß sein. Danke für den Besuch und alles Gute für Sonntag! Und ich freue mich auf Euch, meine Lieben im GLOBE oder im SIMPL in den nächsten Monaten, Euer Nia!", schrieb Niavarani auf Facebook.

Niavarani: Hoffe, dass Wien lebenswerteste Stadt bleibt

"Ja also wir haben uns sehr bemüht, so wie Sie Herr Bürgermeister sich bemühen werden und bemüht haben Wien zur lebenswertesten Stadt zu machen, die es auf dieser Welt gibt. Was ich cool finde und hoffe, dass das so bleibt" - mit diesen Worten beginnt das, von Kabarettist Michael Niavarani auf Facebook gepostete, Video. Dabei sitzt Niavarani dem amtierenden Wiener Bürgermeister Michael Ludwig gegenüber. Beide diskutieren über die aktuelle Corona-Lage in Österreich: "Das Coronavirus hat starke Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Natürlich auf das Gesundheitswesen, auf den Arbeitsmarkt, auf den Wirtschaftsstandort. Aber auch auf unsere Kunst und Kultur. Und wir verstehen uns als Stadt Wien, als Kulturmetropole und wir sind stolz, dass es viele Künstlerinnen und Künstler, sowie Kulturschaffende gibt, die diesen Ruf in die Welt tragen.", so Bürgermeister Ludwig. "Und wie kann man jetzt unter diesen schwierigen Bedingungen des Coronavirus trotzdem der Wiener Bevölkerung den Kunstgenuss ermöglichen? Und ich bin heute im GLOBE und man sieht, dass das auch wunderbar funktioniert", fährt Ludwig fort.

Hier das ganze Video: