Rekord-Ansturm: 375.000 wählen mit Wahlkarte

Heute letzte Chance auf eine Wahlkarte – nur mehr mit ­Direktabholung.

Wien. Corona verändert wirklich – fast – alles: Der bisherige Rekord an in Wien ausgegebenen Wahlkarten lag bei 266.000, erreicht bei der Nationalratswahl 2019.

Fabel-Rekord. Doch es steht jetzt schon fest, dass dieser bisherige Rekordwert heuer regelrecht pulverisiert wird: „Wir haben schon 375.000 Wahlkarten“, sagt Stadtrat Jürgen Czernohorszky.

Heute ist die letzte Chance auf Wählen per Wahlkarte: Man muss persönlich – mit einem amtlichen Lichtbildausweis – am Wahlreferat im Bezirksamt vorbeischauen und kann noch eine Wahlkarte abholen.

Hochspannung. Wenn freilich ein Drittel der Wähler ihre Stimme per Briefwahl abgibt, wird es am Abend des Wahlsonntags noch keine gesicherten Endergebnisse geben – es wird Montagabend, wenn auch die Briefwahlstimmen ausgezählt werden, noch einmal so richtig spannend, möglicherweise gibt es überhaupt erst Dienstag ein endgültiges Ergebnis.

Dann könnte sich entscheiden, ob etwa HC Strache den Einzug in den ­Gemeinderat – er braucht mehr als fünf Prozent der Stimmen – schafft, oder nicht. Und wie schon bei der Wahl 2015 könnten die Briefwähler noch ganze Bezirke kippen – zuletzt etwa in der City oder in Favoriten passiert ...