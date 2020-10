Rudi Dolezal: Wahl-Empfehlung für Michael Ludwig

Filmemacher Rudi Dolezal gab auf YouTube unter dem Motto ''Ich bin ein Wiener'' eine deutliche Wahlempfehlung für die anstehende Wien-Wahl ab.

Wien. Rudi Dolezal meldete sich auf YouTube mit einer klaren Wahlempfehlung für die Wien-Wahl am Sonntag. Seine Stimme erhält der amtierende Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Unter dem Titel "Ich bin Wiener" erklärt Dolezal seine Beweggründe dafür im Video und gewährt dabei emotionale Einblicke in sein Leben: "Ich bin Wiener durch und durch. Geboren am Alsergrund Rufgasse 4 Stiege 3 Tür 1 in einem Gemeindebau der Stadt Wien. Errichtet vom damaligen Wiener Bürgermeister Franz Jonas. Sozialdemokrat. Meine Eltern waren einfach aber ehrliche und anständige Wiener. Vater ÖVP-Wähler. Die wollten, dass es mir einmal besser geht als ihnen. Ich bin ihnen dankbar bin. Ich bin auch dem Herrn Jonas, den ich nie kennenlernen durfte, sehr dankbar. Denn der von ihm errichtete Gemeindebau war in meiner Kindheit mein Zuhause. Mein Dach über dem Kopf.", beginnt der Regisseur das Video.

Dolezal skizziert daraufhin in emotionaler Weise seine Kindheit in Wien: "Als meine Mutter nach dem zweiten Weltkrieg als alleinerziehende berufstätige Frau - Vater in russischer Gefangenschaft - zwei Kinder großziehen musste. Kommt Ihnen bekannt vor? Ich behaupte, es war kein Zufall, dass Herr Jonas Sozialdemokrat war. Er dachte sozial. Schon damals Anfang der 60er-Jahre."

"In Zeiten wie diesen muss ein Sozialdemokrat Bürgermeister bleiben"

"In einer Zeit zwischen Coronavirus, neuer Arbeitslosigkeit und Rechtspopulismus von Gehirnamputierten muss ein Wiener Sozialdemokrat Bürgermeister bleiben. Ich kenne Michael Ludwig. In gewisser Weise ist er wie Franz Jonas. In anderer Weise ist er ein bisschen wie meine Mutter. Thema: Fürsorge. Ich bin ein freischwebender, querdenkender und parteiunabhängiger Künstler. Darauf bin ich stolz. Aber ich unterstütze Michael Ludwig, wie ich auch damals Michael Häupl unterstützt habe. (...) Lasst Ludwig und sein Team arbeiten. Er ist Wiener, durch und durch.", mit diesen Worten endet das Video.

Hier das Video: