Tag der Wahrheit: Die Szenarien der Wien-Wahl

Wie stark wird die SPÖ? Wirkt der Kurz-Bonus für die ÖVP? Wie viel verliert die FPÖ? Und kommt HC Strache rein?

SPÖ: 39,5 bis 45,0 % - Ludwig zittert: Geht die rote Basis wählen?

Michael Ludwig ist schon vor dem Wahl-Ergebnis unbestritten der große Sieger: Sein Wahlkampf war fehlerlos, seine Wahlkampf-Maschine die beste. Rote Funktionäre träumen schon von einem Ergebnis „weit jenseits der 40 %“ und einem „Doskozil-Effekt“. Tatsächlich könnte Ludwig bereits mit 46,5 % (dem Doskozil-Ergebnis) die „Absolute“ erreichen. Mit jedem Ergebnis über 40 % wäre Ludwig ohnehin der neue „Kaiser“ von Wien und in Zukunft auch der wahre „Chef“ der SPÖ.

Ludwig selbst und sein engster Kreis zittern aber dem Wahl-Ergebnis entgegen – zu viele Faktoren könnten seinen Wahl-Triumph trüben: Viele ältere SPÖ-Wähler haben Angst vor einer Corona-Infektion im Wahl-Lokal und überlegen – angesichts eines ohnehin sicheren Ludwig-Sieges – zu Hause zu bleiben. Gleichzeitig könnten auch viele Grün-Wähler, die 2015 Häupl zu seinem Triumph gegen Strache verholfen haben, angesichts eines sicheren Ludwig-Erfolges und der fehlenden blauen Gefahr diesmal nicht rot, sondern grün wählen, um die Grünen in der Koalition zu halten.

SPÖ-intern wird kritisiert, dass die Roten die letzte Wahlkampf-Woche werblich und mit Auftritten kaum mehr genützt und damit möglicherweise die Mobilisierung der ­roten Basis gebremst haben.

Alles hängt jetzt davon ab, wie sehr der „Burgamasta-Bonus“ für Ludwig wirkt und wie gut die SPÖ bei den Briefwahl-Stimmen mobilisiert hat. Eine Übermacht bei den Brief­wählern kann das Ergebnis für die SPÖ bis Dienstag auf bis zu 45 % drehen …

ÖVP: 16,0 bis 21,0 %: Blümel hofft auf den Kurz-Bonus in Wien

Die ÖVP ist mit fabelhaften Umfrage-Werten von bis zu 24 % in den Wien-Wahlkampf gestartet, die ÖVP-intern freilich ohnehin nie jemand glauben wollte.

Durch einen eher schwach geführten Wahlkampf und das oppositionelle Dauerfeuer auf den Finanzminister ist der Fabel-Wert der ÖVP zuletzt auf eher realistische 18 bis 19 % geschmolzen. Auch das würde einen ÖVP-Triumph bedeuten – weil die Türkisen damit ihr Ergebnis der letzten Wien-Wahl (knapp 9 %) verdoppeln würden.

In Wahrheit kann das ÖVP-Ergebnis niemand einschätzen: Kommt der Kurz-Bonus (56 % beurteilen die Kurz-Regierung positiv) bei der Wien-Wahl zum Tragen, sind bis zu 22 % als Überraschung möglich.

Gibt es dagegen ein erstes Protest-Votum gegen die Corona-Politik des Finanzministers und auch bei ÖVP-Wählern ­einen Ludwig-Bürgermeister-Bonus, kann Türkis auf bis zu 16 % fallen.

Blümel selbst hat im Wahlkampf einen Mega-Job gemacht – er hatte die Dreifach-Belastung Finanzminister plus Regierungs-Koordinator plus Spitzenkandidat zu bewältigen. Jetzt würde er am liebsten den Finanzminister aufgeben und als Vizebürgermeister und Finanz-Stadtrat nach Wien gehen. Dafür braucht die ÖVP freilich klar über 20 % – Ludwig nimmt Türkis wohl nur bei ­einem Mega-Wahlerfolg als neuen Partner. Und selbst dann will er Blümel auf keinen Fall im Rathaus – sondern seinen Intim-Freund und Wirtschaftskammer-Präsidenten Ruck.

FPÖ: 10,0 bis 15,0 % : Die FPÖ will heute mit "blauem Auge" punkten

Der Wahl-Verlierer steht heute schon fest – es ist die FPÖ, die von mehr als 30 % bei der letzten Wien-Wahl kommt und nach Ibiza ums Überleben kämpft. Die Frage für die Blauen heute ist: Verlieren sie mit Schande oder mit Respekt …

Dominik Nepp, der in diesen Wien-Wahlkampf mit verheerenden 7 % in den Umfragen gestartet ist, hat sich beachtlich geschlagen. Er hat mit seinem Routinier Harald Vilimsky den polarisierendsten, aber auch handwerklich besten Wahlkampf gemacht. Er war – laut Umfragen – neben Ludwig der klare Sieger der zahllosen TV-Duelle. Und er hat Freitag sogar noch – gegen alle Corona-Regeln – die traditionelle Schluss-Kundgebung am Viktor-Adler-Markt durchgezogen, um mit aller Gewalt potenzielle FPÖ-Wähler zu mobilisieren.

In den Umfragen lag die FPÖ zuletzt nur bei 9 bis 11 %. Doch niemand weiß, ob die Bekenner-Rate der FPÖ-Wähler nach Ibiza wieder so niedrig war.

Für die FPÖ wäre deshalb jedes Ergebnis über 12 % bereits ein Erfolg. Besonders jubeln würde sie heute Abend, wenn zusätzlich der „Todfeind“ HC Strache den Einzug ins Rathaus nicht schafft.

GRÜNE: 10,0 bis 15,0 %: Eine grüne Tragödie mit möglichem Happy End

Als die Grünen bei der letzten Wiener Gemeinderatswahl auf 12 % abstürzten, brach die damalige Spitzenkandidatin Maria Vassilakou in Tränen aus – und rettete trotzdem die Rathaus-Koalition. Diesmal ist das grüne Ergebnis völlig unberechenbar. Einerseits gibt es in Wien laut allen Polit-Experten bis zu 25 % potenzielle Grün-Wähler, von denen 20 % die Grünen bei der NR-Wahl gewählt haben. Andererseits war die Wahlkampf-Darbietung der grünen Spitzenkandidatin Birgit Hebein so grottenschlecht, dass manche Insider der in Fundis und Realos zerstrittenen Grün-Partei bereits ein Debakel von 10 % befürchten.

In Wahrheit können die Grünen angesichts der katastrophalen 12 % beim letzten Mal heute nur gewinnen. Jedes Ergebnis unter 12 % wäre ein Desaster, ein Wert von 15 % oder mehr angesichts der grünen Stimmung in Großstädten aber durchaus möglich.

Die Grünen werden ein klares Plus beim Ergebnis brauchen, wenn sie weiter in der Rathaus-Koalition bleiben wollen.

TEAM HC: 3,0 bis 7,0 %: Strache kämpft wie ein Löwe ums Überleben

Medial am meisten beobachtet wurde in diesem Wahlkampf der krasse Außenseiter: Im Stil von Donald Trump erlebte HC Strache eine Wahlkampf-Orgie wie noch kein Kandidat vor ihm. Über 100.000 Artikel, mehr als 100 Millionen Klicks in Summe im Internet – freilich: 92 % aller Berichte waren negativ.

Heute Abend werden wir deshalb eine medienpolitische Lektion erfahren: Nützt eine derart intensive Negativ-Berichterstattung dem „Opfer“ (wie sich HC sieht) – und schafft Strache angesichts der medialen Überdosis der letzten Wochen eine Sensation mit bis zu 7 % (er träumt sogar von 10 % und mehr)? Oder wurde durch die mediale Massen-Verurteilung das Image von Strache so ruiniert, dass ihn heute nicht einmal mehr die „Jux-Wähler“ ankreuzen?

Jetzt geht es für ihn um alles: Wenn Strache mit mehr als 5 % ins Rathaus einzieht, startet er auch bundesweit durch und feiert sein Polit-Comeback. Bleibt er unter 5 %, ist seine Polit-Karriere wohl endgültig beendet.

Alles hängt auch davon ab, ob der „alte Hase“ Strache mit seinen Wahlkampf-Profis Rumpold und Höbarth auf der Briefwahl-Ebene so perfekt gearbeitet hat, dass er Dienstagabend Gewinner ist. Dafür braucht er in Wahrheit mindestens 20.000 Briefwahl-Stimmen …

NEOS: 6,0 bis 9,0 %: Die pinke Hoffnung auf das rote Koalitions-Bett

Die Neos sind in der Regel von allen Parteien die am ehesten berechenbare. Ihre Umfragewerte (zuletzt 7 bis 8 %) stimmen fast immer mit dem Ergebnis überein. Diesmal freilich sind die Neos die Partei mit dem stärksten Finish.

Vor allem hat Wiederkehr einen genialen Schachzug gemacht: Er hat sich den Roten als neuer Koalitions-Partner angedient. Das hat die im Finish üblicherweise eher lethargischen Neos-Wähler in ein finales Stimmungs-Hoch getrieben. Plötzlich ist es möglich, dass liberale und bürgerliche Wähler heute Neos wählen, um die Grünen aus dem Rathaus zu verjagen.

Tatsächlich brauchen die Neos heute mehr als 8 %, um einen Stadtrat zu erringen und damit ins Koalitions-Rennen zu kommen. Aber wenn sie sich auf mehr als 8 % steigern können, dann kann Christoph „Wie-heißt-der?“ plötzlich als Vize-Bürgermeister die Sensation dieser Wien-Wahl werden.