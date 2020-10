wien-wahl-2020

Es ist ein wahres Wahl-Debakel für die Wiener Freiheitlichen.

Die SPÖ hat laut einer ersten Hochrechnung der ARGE Wahlen für die APA (18.05 Uhr) die Wien-Wahl am Sonntag klar für sich entschieden. Die Sozialdemokraten kommen demnach auf rund 43 Prozent, vor der ÖVP mit ca. 19 Prozent. Die Grünen werden mit rund 12 Prozent ausgewiesen, die FPÖ stürzt auf etwa 8 Prozent ab. Die NEOS stiegen auf 7 Prozent. Offen ist, ob das Team Strache die Fünf-Prozent-Hürde überspringen wird und in den Landtag einzieht.



Gegenüber 2015 legt die SPÖ laut dieser Hochrechnung (Auszählungsgrad: 15,9 Prozent) zu - damals erzielten die Sozialdemokraten 39,59 Prozent. Die ÖVP verbessert sich demnach gegenüber ihrem historisch schlechtesten Ergebnis von 9,24 Prozent beim letzten Urnengang deutlich. Die FPÖ hingegen stürzt um gut 20 Prozentpunkte ab - 2015 kam sie noch auf 30,79 Prozent.



Ein Plus verzeichnen die Grünen: 2015 lagen sie bei 11,84 Prozent, die NEOS konnten die 6,16 Prozent von 2015 leicht verbessern. Für das Team Strache weist diese Umfrage 4 Prozent aus, damit würde der Ex-Vizekanzler die Fünf-Prozent-Hürde verfehlen und nicht in den Landtag einziehen. Die endgültige Entscheidung über Straches politische Zukunft dürfte wohl erst nach Auszählung der Briefwahlstimmen fallen.