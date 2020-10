Trotz Zugewinne: Grüne zittern um die Koalition

Grüne kämpfen um Koalitions-Neuauflage mit der SPÖ in Wien.

Coronabedingt war in den Räume der Grünen wenig los – laut gejubelt wurde dennoch, als die 1. Prognose kam. Die Hochrechnungen zeigten dann für die Partei der amtierenden Vizebürgermeisterin Birgit Hebein ein Plus gegenüber der letzten Wahl. Allerdings: Das Ergebnis liegt deutlich unter jenem bei der Nationalratswahl in Wien (damals landete man bei immerhin 20 %).

Hebein sieht die rot-grüne Koalition damit bestätigt, wie sie in einer ersten Stellungnahme am Sonntag erklärte. „Beide Parteien haben dazugewonnen. Das ist für Regierungsparteien in Krisenzeiten außergewöhnlich“, so Hebein. Sie sieht im Ergebnis einen „ganz klaren Auftrag“ für eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition.

Regieren. Heißt: Die Grünen wollen weiter in der Hauptstadt mitregieren. SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig hat sich aber bislang alle Optionen – bis auf FPÖ und Team HC – bei der Partnerwahl offengelassen.

Der Ball liege nun bei Ludwig, so Hebein. Sie sei jedenfalls dafür, die seit zehn Jahren laufende Koalition für weitere fünf Jahre fortzusetzen.