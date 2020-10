Wahl-Finale: Virtuell, Mini-Events und ein Aufreger

Auch der letzte Tag der Wahlwerbung stand völlig unter dem Zeichen der Pandemie.

Wien. Der lange Tag der Wahlfinale begann mit einer Absage: Die Grünen cancelten eine Stunde vor dem Start ihr geplantes Abschluss-Event.

Rote auf Tour. Auch SP-Bürgermeister Michael Ludwig musste wegen Corona umplanen. Diesmal gab es keine große Abschlussveranstaltung, sondern gleich mehrere kleine.

Er besuchte am Freitag etwa den Skaterpark in der Floridsdorfer Großfeldsiedlung anlässlich des Weltmädchentags, dann ließ er sich die Arbeit der Contact Tracer zeigen. Nach einem Interview auf oe24.TV zog es ihn noch ins Globe Theater von Michael Niavarani.

Blümel: »Unsere Liebe macht uns nicht blind«

Türkis virtuell. Um 11.00 Uhr startete das corona-bedingte Online-Event der Türkisen, die laut Umfragen auf Platz zwei landen sollten. Spitzenkandidat Gernot Blümel holte sich Kanzler Sebastian Kurz als Wahlhelfer. Dieser sprach eine der großen VP-Agenden an: „Ein zentrales Thema ist in Wien nach wie vor das Thema Migration.“ Blümel zeigte sich überzeugt, dass die Volkspartei die Chance habe, die Zukunft Wiens mitzugestalten: „Aber unsere Liebe (Anm.: zur Stadt) macht uns nicht blind für die Herausforderungen, die es gibt.“

HC warnt. Zeitgleich erschien Heinz-Christian Strache (mit Mundschutz!) vor dem Bezirksamt Wien Landstraße. Er warnte wieder vor dem politischen Islam, wetterte gegen die „katastrophalen“ Corona-Maßnahmen der Regierung. Er hofft auf ein zweistelliges Ergebnis für seine Liste.

FPÖ-Event mit vielen Fans – ohne Abstand & Maske

Blaue am Markt. Die FPÖ feierte am Abend ihr Wahlkampfende traditionell am Viktor-Adler-Markt. Spitzenkandidat Dominik Nepp freute sich über „viele Menschen trotz Corona-Hysterie.“ Hunderte Fans drängten sich vor der Bühne – viele ohne Maske und alle ohne Abstand. Nepp, der wieder Hände schüttelte (auch ohne Maske) wetterte: „Der Staatsbürger soll wieder im Zentrum stehen“ und „echte Wiener brauchen einen echten Corona-Tausender, damit wir wieder heizen können.“

Neos beenden ihren Wahlkampf morgen um 12.30 Uhr.