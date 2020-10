Grüner Wahlkampfabschluss wegen Corona-Falls abgesagt

Heute sollte eigentlich das große Wahlkampffinale stattfinden. Doch ein Infektionsfall machte dem einen Strich durch die Rechnung.

Die Wiener Grünen müssen ihren für den heutigen Freitag, 10.30 Uhr, geplanten Wahlkampfabschluss kurzfristig absagen. "Grund ist ein heute Früh bekannt gewordener Fall eines positiv getesteten Mitarbeiters im Kampagnenteam der Grünen Wien", hieß es in einer Aussendung der Partei. Spitzenkandidatin Birgit Hebein bzw. Mandatare des Klubs seien davon nicht betroffen, hieß es auf APA-Nachfrage.



Der Mitarbeiter gehöre zu einem Organisationsteam, das den Straßenwahlkampf veranstaltet habe und auch in den Abschluss involviert gewesen sei. Das sei aber eine von den politischen Playern - auch räumlich - völlig getrennte Einheit, versicherte die Parteisprecherin. Insofern seien Hebein oder Abgeordnete des Grünen Klubs "seit Wochen" nicht in direktem Kontakt gewesen.



"Wir geben der Gesundheit aller Beteiligten den Vorrang und haben daher entschieden, das Wahlfinale abzusagen", hieß es in der Aussendung. Alle vorgeschriebenen Schritte wie Contact Tracing und Heimquarantäne aller Kontaktpersonen seien bereits eingeleitet.



Das grüne Wahlkampffinale hätte im Magdas Hotel stattfinden sollen. Neben Hebein hätte auch Vizekanzler und Bundesparteichef Werner Kogler noch einmal Stimmung für die Ökos machen sollen.