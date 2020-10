wien-wahl-2020

Die ÖVP verdreifacht ihre Sitze. Die FPÖ verliert mehr als zwei Drittel der Mandate.

In Mandaten sieht die ARGE-Hochrechnung die SPÖ knapp bei der Hälfte der Sitze im Wiener Gemeinderat. Demnach dürfen die Sozialdemokraten mit 47 der 100 Sitze rechnen - ein Plus von drei Mandaten gegenüber 2015. Die ÖVP schafft in Mandaten eine Verdreifachung - von 7 auf 21. Die FPÖ verliert mehr als zwei Drittel ihrer bisher 34 Sitze und hält künftig nur mehr 9. Die Grünen legen um fünf Sitze auf 15 zu, die NEOS von fünf auf acht.



Voraussetzung für diese Berechnung ist laut ARGE Wahlen, dass das Team Strache den Sprung ins Wiener Stadtparlament nicht schafft. Laut der aktuellen ARGE-Hochrechnung hält Strache bei rund vier Prozentpunkten und würde die Fünfprozenthürde verfehlen. Die übrigen Kleinparteien (LINKS, SÖZ und die Bierpartei) sind überraschend stark und kommen gemeinsam auf über fünf Prozent der Stimmen.



