Aleksander Aamodt Kilde ist ein norwegischer Skirennläufer, der sich auf die Disziplinen Super-G und Abfahrt spezialisiert, aber auch Riesenslalom und Kombination bestreitet.

Kilde wurde 1992 in Bærum geboren und bestritt mit 15 sein erstes FIS-Rennen. Sein Einzel-Weltcupdebüt gab er am 28. Oktober 2012 beim Riesenslalom von Sölden. Seinen ersten Weltcupsieg feierte Kilde am 30. Januar 2016 bei der Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen. Insgesamt verzeichnet er 13 Einzel-Weltcupsiege.

Aleksander Aamodt Kilde wurde in der Saison 2019/2020 als vierter Norweger zum Gesamtweltcupsieger gekürt. Mit insgesamt 22 Top-10-Platzierungen in vier Disziplinen (darunter nur ein Sieg und sechs weitere Podestplätze) stand er als Gesamtsieger fest.

Olympische Spiele