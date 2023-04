Ellen Pompeo ist eine amerikanische Schauspielerin, die vor allem für ihre Rolle in Grey’s Anatomy bekannt ist.

In der Arztserie Grey’s Anatomy spielt sie Meredith Grey, die Titelrollenfigur.

Werdegang

Ellen Pompeo wuchs in New Yorks Upper West Side auf und arbeitete später in Miami als Kellnerin.

1996 war Pompeo in Werbespots für die Citibank und L’Oréal zu sehen. 2001 zog sie nach Los Angeles. Der Regisseur Brad Silberling castete Pompeo 2002 für seinen Film Moonlight Mile. Darauf folgten eine Rolle in der Komödie Old School – Wir lassen absolut nichts anbrennen und ein Gastauftritt in einer Episode der Serie Friends.

Ihre erste Hauptrolle erlangte Pompeo in der ABC-Arztserie Greys Anatomy. Als Meredith Grey war sie in 19 Staffeln zu sehen. 2007 wurde sie als beste Schauspielerin in der Kategorie Drama/Serien für den Golden Globe Award nominiert.