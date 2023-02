Eric Frenzel wurde am 21. November 1988 in Annaberg-Buchholz (DDR) geboren und ist ein deutscher Nordischer Kombinierer.

Frenzel stammt aus Geyer und betriebt seit 1995 Skisport. Bis 2018 startete er für den WSC Erzgebirge Oberwiesenthal und seitdem für den SSV Geyer. Seit 2003 gehört er zum Nationalkader.

Weltcup

Sein Debüt im Weltcup gab er am 13. Januar 2007 in Lago di Tesero (44. im Massenstart) und wurde danach für die Nordischen Skiweltmeisterschaften nominiert.

Seinen ersten Weltcupsieg feierte der Deutsche im Jänner 2008 in Klingenthal in einem Massenstart-Wettbewerb. Zwei Jahre nach seinem ersten Weltcupsieg gewann er am 30. Januar 2010 in Seefeld zum zweiten Mal einen Weltcup (Gunderson-Methode).

Einzel-Weltcupsiege verzeichnet er mittlerweile schon über 40 und Team-Weltcupsiege über 10.

Den Gesamtweltcup gewann der erfolgreiche Sportler von 2013 bis 2017 fünfmal die Gesamtwertung des Weltcups (2012/13, 2013/14, 2014/15,

2015/16 und 2016/17.)

Olympia

Am 12. Februar 2014 gewann er bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi mit 4,2 Sekunden Vorsprung auf Akito Watabe Gold auf der Normalschanze. Nach einer Virusinfektion blieb er im Wettbewerb von der Großschanze trotz Führung nach dem Springen ohne Medaille. Mit dem Team gewann er als Startläufer zusammen mit Björn Kircheisen, Johannes Rydzek und Fabian Rießle die Silbermedaille.

Auf der Normalschanze und mit der Mannschaft wurde er Olympiasieger 2018, von der Großschanze gewann er die Bronzemedaille. Am Ende der Weltcup-Saison belegte Frenzel nach fünf Gesamtweltcup-Gewinnen in Folge diesmal nur den achten Platz.