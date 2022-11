Erik Lesser war ein deutscher Biathlet, der bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi eine Silbermedaille im Einzelrennen über 20 km gewann und bei den Weltmeisterschaften 2015 sowohl in der Verfolgung als auch in der Staffel den Weltmeistertitel im Biathlon errang.

Der deutsche Biathlet Erik Lesser nennt seinen Großvater Axel Lesser als Vorbild. Der ältere Herr hat seinen Enkel eindeutig mit seiner Leidenschaft für den Wintersport angesteckt. Axel Lesser war Skilangläufer und gehörte zum ostdeutschen Team, das in den Staffeln oft zu den Besten der Welt gehörte.

Im Jahr 2008 nahm Lesser an seinen ersten Junioren-Weltmeisterschaften in Ruhpolding teil und wurde Siebter im Einzel. Ein Jahr später gewann er mit seiner Staffel in Canmore Gold.

Bei den Biathlon-Europameisterschaften 2010 gewann Lesser eine Goldmedaille in der Männerstaffel und eine Silbermedaille in der Verfolgung.

Zwei Jahre später gewann Lesser in Osrblie in der Slowakei den Titel in der Staffel sowie den Titel im Einzel und Bronze in der Verfolgung.

Weltcupplatzierungen